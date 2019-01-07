Погода в ближайшие дни будет морозной

В ближайшие сутки большая часть территория Украины будет находиться под влиянием холодного воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

В южной части и восточных областях ожидается снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 7-12°, днем 1-6° мороза.

На остальной территории без осадков, только на Волыни, Львовщине, Карпатах и Закарпатье во второй половине дня снег, местами метель с порывами южного ветра 15-20м/с, температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза.

На дорогах Украины гололедица.

В Киеве во вторник без осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, умеренный ; температура ночью 11-13°, днем 7-9° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 января самая высокая температура днем была 7,1° тепла в 1998г., самая низкая ночью 26,6° мороза в 1935г.

9 января в Украине без существенных осадков, лишь в западных и восточных областях небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12°, в Карпатах, северных и центральных областях местами 13-18° мороза, днём на юге и западе 0-5° мороза, на остальной территории 4-9° мороза.

В Киеве в среду без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный и восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 10-12°, днём 7-9° мороза.