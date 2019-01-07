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12:47 07.01.2019

Филарет: Православную церковь Украины в будущем признают патриархатом и раскола в мировом православии не будет

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Филарет: Православную церковь Украины в будущем признают патриархатом и раскола в мировом православии не будет

Руководитель Киевской парафии, член Синода и почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) верит, что новосозданную автокефальную Православную церковь Украины в будущем признают патриархатом.

“Пока что нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на то, что мы - митрополия, но митрополия для всего православия…. Почему мы имеем претензию на патриархат, потому что мы - большая церковь. У нас есть надежда, что Украинскую Церковь со временем константинопольский Вселенский патриарх признает и патриархатом. Верили, что будет автокефалия, верим и что будет признана патриархатом. Это – будущее, но это будет”, – сказал почетный патриарх Филарет в интервью телеканалу "Прямый".

Он также считает временным непризнание автокефалии некоторыми поместными церквами. “С получением украинской Церковью Томоса об автокефалии значительная часть – большая часть – православных церквей войдет в общение с Украинской Церковью. Часть поместных церквей, прежде всего, русская церковь, антиохийская церковь и еще некоторые славянские церкви не войдут в общение с украинской церковью, но это – временно. Постепенно все войдут в молитвенное единение и со Вселенским патриархом, и с украинской церковью. В том числе и русская, потому что другого пути нет. Раз мы православные, то должны держаться единства”, – подчеркнул бывший предстоятеля УПЦ(КП), почетный патриарх Филарет.

Теги: #филарет #церковь #пцу
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