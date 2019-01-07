События

12:32 07.01.2019

Томос вернется на некоторое время на Фанар для подписи членами Синода Вселенского патриархата

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Томос вернется на некоторое время на Фанар для подписи членами Синода Вселенского патриархата

Томос об автокефалии православной церкви Украины должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш.

"Томос будет до вечера (понедельника – ИФ) выставлен для того, кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ… В ближайшие дни он возвратиться в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом (Варфоломеем – ИФ). Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата. Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано и тогда уже Томос, окончательно и навсегда, возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях", - сказал А. Юраш в ходе трансляции на украинских телеканалах Рождественской литургии из Софийского собора в понедельник в Киеве.

Как ранее сообщалось, предстоятель православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил свиток Томоса в воскресенье в Стамбуле.

Патриарх Варфоломей подписал Томос в субботу.

В понедельник митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор в понедельник в Киеве.

Свиток Томоса после литургии в Софийском соборе будет перенесен для всеобщего обозрения в Трапезный храм Софии Киевской ("Малая София").

На Софийской площади собрались сотни людей, которые наблюдали трансляцию праздничной службы на большом экране, а затем будут иметь возможность увидеть свиток Томоса.

Теги: #вселенский_патриарх #фанар #минкультуры #церковь #томос
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