События

11:19 07.01.2019

На Харьковщине поезд сбил женщину

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На Харьковщине поезд сбил женщину

В Харьковской области на платформе железнодорожного перегона Беляевка-Лихачево пассажирский поезд Харьков-Лисичанск сбил насмерть женщину.

"По словам машиниста пассажирского поезда,.. прибывая на станцию в городе Первомайский Харьковской области, в последний момент он увидел на путях женщину. Машинист принял меры экстренного торможения, однако избежать наезда на потерпевшую не смог. От полученных травм 41-летняя женщина умерла на месте", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Теги: #поезд #харьковская_область
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