События

10:41 07.01.2019

Гройсман поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым

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Гройсман поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил сограждан всех православных христиан с праздником Рождества Христова.

"Нынешнее Рождество является не только для каждого православного христианина в Украине, но и для всего украинского народа. Вместе с рождением Христа сегодня возродилась независимая украинская церковь! Сбылась мечта сотен поколений украинцев - поместная автокефальная украинская церковь равной среди равных вошла в число независимых православных церквей мира", - отметил премьер в своем поздравлении.

В.Гройсман пожелал всем "чистых помыслов и сердечного покоя, крепкого здоровья и мира".

Теги: #гройсман
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