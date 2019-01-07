Гройсман поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил сограждан всех православных христиан с праздником Рождества Христова.

"Нынешнее Рождество является не только для каждого православного христианина в Украине, но и для всего украинского народа. Вместе с рождением Христа сегодня возродилась независимая украинская церковь! Сбылась мечта сотен поколений украинцев - поместная автокефальная украинская церковь равной среди равных вошла в число независимых православных церквей мира", - отметил премьер в своем поздравлении.

В.Гройсман пожелал всем "чистых помыслов и сердечного покоя, крепкого здоровья и мира".