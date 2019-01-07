События

10:30 07.01.2019

В Софийском соборе в Киеве проходит рождественская литургия при участии руководства Украины

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В Софийском соборе в Киеве проходит рождественская литургия при участии руководства Украины

Рождественская литургия проходит в Софийском соборе в понедельник в Киеве. Литургию проводит предстоятель православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В совместной молитве участвуют президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, члены Кабинета министров Украины, народные депутаты.

В храм Св. Софии митрополит Епифаний и президент П.Порошенко торжественно внесли свиток Томоса об автокефалии православной церкви Украины.

Как ранее сообщалось, митрополит Епифаний из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил свиток Томоса в воскресенье в Стамбуле.

Патриарх Варфоломей подписал Томос в субботу.

Свиток Томоса после литургии в Софийском соборе будет перенесен для всеобщего обозрения в Трапезный храм Софии Киевской ("Малая София").

На Софийской площади ведется трансляция праздничной службы на большом экране. Здесь собрались несколько сотен человек, люди продолжают подходить.

После 1991 г. в Софийском соборе было 2 полных литурических службы, в том числе одна с участием Вселенского патриарха Варфоломея летом 2008 г. по случаю празднования в Киеве 1200-летия Крещения Руси.

Праздничные Рождественские литургии проходят также в храмах УПЦ (МП) и УГКЦ, в Андреевской церкви в Киеве (экзархата Константинопольской патриархии). Телеканалы, в частности, транслируют службы из Киево-Печерской лавры, Собора св. Юрия во Львове.

Теги: #епифаний #парубий #томос #порошенко #церковь #литургия
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