События

07:33 07.01.2019

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС

1 мин читать

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"За минувшие сутки, 6 января, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не учтено. За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны противником из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Красногоровка на Донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

Согласно информации штаба, в течение текущих суток враг огонь не открывал.

"В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - добавляют в пресс-центре штаба ООС.

По данным украинской  разведки, 6 января, один боевик уничтожен и один ранен.

Теги: #оос #сводка #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в двух западных областях и на Закарпатье

Конгресс украинцев в Канаде приветствовал вручение Томоса

В Николаеве вооруженные мужчины ограбили игорное заведение

Боевики замедлили пропуск граждан через КПВВ

ПЦУ открыла собственный временный сайт

Львовский аэропорт возобновил работу после ЧП

В Запорожской области в ДТП погиб один человек, пятеро в больнице

Томос привезли в Украину

На Донбассе в воскресенье боевики не нарушали "режим тишины", украинские военные не пострадали

У гражданина Румынии изъяли автомобиль за попытку контрабанды 320 пачек сигарет

ПОСЛЕДНЕЕ

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС после запуска ракеты из Газы

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в центральной части Индонезии

Большой десантный корабль ВМС США зашел в Черное море

Идущий в Черное море большой десантный корабль ВМС США подошел к Стамбулу

В УПЦ (МП) назвали предоставление Украине Томоса "событием земного характера"

В ДТП во Львовской области пострадало семь человек

В Черное море идет большой десантный корабль ВМС США

В Афганистане обрушилась шахта, есть жертвы

Во львовском аэропорту самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу

Климкин заверяет в надежности транспортировки Томоса в Киев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА