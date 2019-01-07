Конгресс украинцев в Канаде приветствовал вручение Томоса

онгресс украинцев в Канаде поздравил Украину с предоставлением Томоса об автокефалии, сообщает сайт организации.

"Это эпохальный день для всех украинцев, независимо от их веры или вероисповедания. С предоставлением Томоса об автокефалии Православная Церковь Украины занимает достойное место среди православных Церквей мира", - заявила президент Конгресса Александра Чичий.

Она отметила, что признание миром независимости Православной церкви Украины "украинский народ ждал уже много десятилетий".

"Сегодня в канун Рождества начинается новая глава в истории Украины", - отметила президент.