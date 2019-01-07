В Николаеве вооруженные мужчины ограбили игорное заведение

В Николаеве двое вооруженных мужчин ограбили игорное заведение, в результате нападения один человек ранен, сообщила пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.

"6 января в 9:45 в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных в балаклавах с применением огнестрельного оружия совершили разбойное нападение на игорное заведение по ул.Космонавтов. В помещении находились пять человек: охранник, кассир, еще один работник и два клиента. В результате стрельбы ранения в ногу и ключицу получил работник учреждения", - говорится в сообщении.

Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленники скрылись, сейчас их разыскивает полиция.

"Действия злоумышленников квалифицированы как разбой (ст.187 УК Украины). Продолжаются неотложные следственные действия", - отметили в полиции.