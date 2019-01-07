События

02:32 07.01.2019

Боевики замедлили пропуск граждан через КПВВ

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Незаконные вооруженные формирования (НВФ), действуя в условиях грубого нарушения прав человека, замедляют пропуск граждан через линию разграничения и осуществляют накопление людей и транспорта на временно оккупированной территории Украины, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Пограничными подразделениями из состава Объединенных сил обеспечена бесперебойная работа контрольных пунктов въезда-выезда и надлежащий уровень безопасности для граждан. В то же время представители российских вооруженных формирований, действуя в условиях грубого нарушения прав человека, замедляют пропуск граждан через линию разграничения и осуществляют накопление людей и транспорта на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что, по словам граждан, следовавших с временно оккупированной территории Украины, пограничникам из состава Объединенных сил стало известно, что за прошедшие сутки НВФ осуществляли пропуск в приоритетном порядке только отдельной категории лиц.

"Остальные граждане, особенно пожилые люди, женщины и дети, вынуждены в холодное время длительное время находиться в длинных очередях перед блокпостами пророссийских боевиков и ожидать выезд с временно оккупированной территории Украины", - отметили в пресс-центре.

Теги: #очереди #боевики #украина #донбасс
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