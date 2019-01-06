События

19:45 06.01.2019

Идущий в Черное море большой десантный корабль ВМС США подошел к Стамбулу

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Американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43)), направляющийся в акваторию Черного моря, подошел к Стамбулу, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

Приблизительно около 19:00 американский боевой корабль войдет в пролив Босфор. В настоящее он находится в трех морских милях к югу от Стамбула в Мраморном море.

Ранее в воскресенье командование 6-го оперативного флота ВМС США сообщило, что десантный корабль "Форт-Макгенри" направляется в Черное море.

"Транзит "Форта-Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США", - сказала командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лайза Франчетти.

Корабль, на борту которого размещено около 500 американских морпехов, снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

Его водоизмещение составляет 16,1 тыс. тонн, длина - 190 метров. Корабль оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Теги: #босфор #сша #корабль #вмс
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