События

10:45 06.01.2019

В американской администрации следят за ситуацией с задержанием в РФ Пола Уилана - Трамп

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В американской администрации следят за ситуацией с задержанием в РФ Пола Уилана - Трамп

Власти США наблюдают за ситуацией с задержанием гражданина США Пола Уилана в РФ, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Мы изучаем этот вопрос", - приводит слова президента США американский телеканал "Фокс ньюс".

Каких-либо подробностей Д.Трамп не сообщил.

П.Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей ФСБ РФ

Теги: #рф #трамп #сша
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