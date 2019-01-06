События

17:13 06.01.2019

В УПЦ (МП) назвали предоставление Украине Томоса "событием земного характера"

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В УПЦ (МП) назвали предоставление Украине Томоса "событием земного характера"

Управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний (Паканич) назвал предоставление Вселенским патриархом Украине Томоса об автокефалии православной церкви "событием земного характера".

"Я хотел бы отметь, что праздник христианский не должно затмить какое-то событие земного характера. Таких событий в нашей истории было очень много. Так те события, которые когда-то оценивались великими, потом становились позором и для церковной истории и для тех людей, которые подписывали такие документы", - сказал он на брифинге в воскресенье в Киеве.

По мнению митрополита, ранее подписанные документы приносили трудности для христиан.

"Документы подписывали разные и унии, и томосы, но все это, к сожалению, очень часто служило для христиан какими-то трудностями в жизни, а о них знают сейчас только те люди, которые занимаются церковной историей", - резюмировал он.

Теги: #церковь #упц_мп #томос
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