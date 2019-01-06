У гражданина Румынии изъяли автомобиль за попытку контрабанды 320 пачек сигарет

Во время пересечения украинско-румынской границы у 23-летнего гражданина Румынии был изъят автомобиль стоимостью 230 тысяч гривень из-за попытки табачной контрабанды, сообщает администрация Государственной пограничной службы Украины в воскресенье.

"Сегодня ночью в пункте пропуска "Солотвино" военнослужащие Мукачевского отряда совместно с ГФС не допустили попытку незаконного перемещения табачных изделий через границу. Обнаружить сигареты пограничникам помогла служебная собака, которая сработала на микроавтобус "Фольксваген". Охранники границы приняли решение об углубленном обзоре транспортного средства. Под обшивкой левой боковой стенки автомобиля гражданина Румынии было обнаружено 320 пачек сигарет", - говорится в сообщении.

Контрабанду и микроавтобус у правонарушителя изъяли согласно украинскому законодательству. Оценочная стоимость сигарет составила 14,4 тысяч гривень, автомобиль оценен в 230 тысяч гривень.