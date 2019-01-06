События

13:31 06.01.2019

Во львовском аэропорту самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу, пострадавших нет

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Во львовском аэропорту самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу, пострадавших нет

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Львова в Стамбул, выкатился за границы взлетно-посадочной полосы и остановился, сообщает пресс-служба аэропорта.

Инцидент произошел сегодня в 10.23. Никто из 59 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал. Самолет не получил значительных повреждений.

Вследствие инцидента в аэропорту объявили аварийную тревогу, пассажиров высадили и самолета Boeing 737 и переместили в терминал "А" аэропорта. В данное время самолет эвакуируют со взлетной полосы.

По данным пресс-службы, погодные условия были достаточными для вылета.

Теги: #львов #самолет #turkish_airlines #аэропорт
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