Порошенко: Украина обрела духовную независимость и воплотила мечту

Украина обрела духовную независимость с получением Томоса о предоставлении автокефалии украинской церкви, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Я поздравляю вас со святейшей Православной Церковью в Украине, я поздравляю вас с духовной независимостью нашего государства и я поздравляю вас с воплощением мечты", - сказал П.Порошенко журналистам в воскресенье в Стамбуле.

Глава государства отметил, что гордится тем, что в воскресенье причастился в Церкви Св.Георгия Вселенского патриархата на совместной службе с патриархом Варфоломеем и митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.