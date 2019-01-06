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12:40 06.01.2019

Порошенко: Украина обрела духовную независимость и воплотила мечту

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Порошенко: Украина обрела духовную независимость и воплотила мечту

Украина обрела духовную независимость с получением Томоса о предоставлении автокефалии украинской церкви, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Я поздравляю вас со святейшей Православной Церковью в Украине, я поздравляю вас с духовной независимостью нашего государства и я поздравляю вас с воплощением мечты", - сказал П.Порошенко журналистам в воскресенье в Стамбуле.

Глава государства отметил, что гордится тем, что в воскресенье причастился в Церкви Св.Георгия Вселенского патриархата на совместной службе с патриархом Варфоломеем и митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Теги: #порошенко #церковь #томос
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