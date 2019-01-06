События

10:59 06.01.2019

Глава ПЦУ просит вознести молитвы за справедливый мир для Украины и тех, кто терпит лишения и плен

1 мин читать
Глава ПЦУ просит вознести молитвы за справедливый мир для Украины и тех, кто терпит лишения и плен

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний благодарит Вселенский патриархат за предоставление Томоса ПЦУ и призывает молиться за справедливый мир для Украины и тех, кто находится в плену.

"Вместе с молитвами благодарности мы также сегодня возносим к Богу просьбу о нашем украинском народе, который уже пять лет страдает от войны, принесенной извне в наш мирный дом. Мы просим Вашу Всесвятость, Всю Мать-церковь и все поместные Церкви молиться за справедливый мир для Украины", - сказал он после торжественной церемонии вручения Томоса в соборе Святого Георгия в Стамбуле в воскресенье.

Глава ПЦУ убежден, что эти молитвы принесут Украине мир и единство, а украинскому народу – благополучие и процветание.

"Мы просим Божьего заступничества для тех, кто за свою любовь к Украине сейчас терпит плен, несправедливое заключение или преследование, страдает от войны", - сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Теги: #епифаний #церковь #пцу
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко: Украина будет уважать религиозный выбор, свободу вероисповедания каждого гражданина

Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ

В соборе Святого Георгия в Стамбуле проходит служба, после которой предстоятелю ПЦУ вручат Томос

Парубий надеется на скорейший визит Вселенского патриарха Варфоломея в Киев

Полицейские и спасатели в преддверии Рождества проверили более 8 тыс. культовых сооружений в Украине

Назначать епископов и учреждать приходы за пределами Украины ПЦУ не может – текст Томоса, обнародованный послом в Турции

Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден "За заслуги" I степени

К ПЦУ уже присоединились более 40 приходов Московского патриархата – Парубий

Ющенко о подписании Томоса: мы перевернули одну из страниц нашей внутренней национальной интеграции

Вселенский патриарх заверяет в постоянной поддержке новосозданной Православной церкви Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Тернопольской области шесть человек отравились газом – ГСЧС

ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности в высокогорье Прикарпатья и Закарпатья 6-7 января

Руководитель аппарата Пентагона ушел в отставку

Два британских спецназовца серьезно ранены террористами в Сирии

За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

В Запорожье забросали краской мурал единства поколений защитников Украины

Макрон раскритиковал очередную акцию "желтых жилетов"

Дороги Украины от снега оперативно чистят 469 единиц спецтехники и 701 спасатель

Частичное снятие санкций США с КНДР могло бы ускорить денуклеаризацию - советник президента Южной Кореи

Улицы Киева от снега чистили в усиленном режиме боле 300 единиц снегоуборочной техники и бригад коммунальщиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА