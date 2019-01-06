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10:52 06.01.2019

Порошенко: Украина будет уважать религиозный выбор, свободу вероисповедания каждого гражданина

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Порошенко: Украина будет уважать религиозный выбор, свободу вероисповедания каждого гражданина

Президент Украины Петр Порошенко гарантирует уважение к религиозному выбору и вероисповеданию каждого гражданина страны.

"Я как президент гарантирую от имени государства, что Украина будет уважать религиозный выбор, свободу вероисповедания каждого гражданина", - сказал он в обращении, которое транслировали украинские каналы после церемонии вручения в Стамбуле Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

П.Порошенко отметил, что для украинцев своя церковь – это гарантия их духовной свободы. "Это залог общественного согласия", - подчеркнул он.

По словам президента, Томос для Украины – это фактически еще один акт провозглашения независимости страны. "Он завершит утверждение самостоятельности Украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессионный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые находились вне общения со Вселенским православием, которых несправедливо клеймили неканоничностью", - заявил П.Порошнко

Теги: #порошенко #церковь #украина
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