События

10:25 06.01.2019

В Тернопольской области шесть человек отравились газом – ГСЧС

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В Тернопольской области шесть человек отравились газом – ГСЧС

В Тернопольской области в доме культуры, в результате неисправности газового конвектора, шесть человек отравились продуктами горения, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям области.

"Группа лиц, находясь в помещении местного дома культуры, включили газовый конвектор, в связи с неисправностью отопительного прибора продукты горения попали в помещение. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются работниками полиции.

Спасатели уточнили, что инцидент произошел в ночь на воскресенье в помещении дома культуры в с. Рай Бережанского района.

"В результате происшествия травмированы 6 человек, которые с диагнозом отравление продуктами горения госпитализированы в Бережанскую центральную районную клиническую больницу", – добавили в ГСЧС.

Теги: #тернопольская_область #гсчс
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