ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности в высокогорье Прикарпатья и Закарпатья 6-7 января

В высокогорье Прикарпатья и Закарпатья 6-7 января ожидается снеголавинная опасность (3 уровень), сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"6 -7 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром, со ссылкой на Укргидрометцентр.