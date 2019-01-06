События

09:32 06.01.2019

ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности в высокогорье Прикарпатья и Закарпатья 6-7 января

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ГСЧС предупреждает о снеголавинной опасности в высокогорье Прикарпатья и Закарпатья 6-7 января

В высокогорье Прикарпатья и Закарпатья 6-7 января ожидается снеголавинная опасность (3 уровень), сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"6 -7 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром, со ссылкой на Укргидрометцентр.

Теги: #гсчс #погода
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