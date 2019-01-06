В соборе Святого Георгия в Стамбуле проходит служба, после которой предстоятелю ПЦУ вручат Томос

В Стамбуле в патриаршем храме Святого Георгия проходить утренняя молитва, по завершению которой состоится торжественная церемония вручения предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томоса об автокефалии ПЦУ.

Службу транслируют украинские телеканалы.

В патриаршем храме Святого Георгия находится украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

На торжественном подписании Томоса присутствовала украинская делегация в составе президента Петра Порошенко с супругой Мариной, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, третьего президента Украины Виктора Ющенко, первого вице-премьера – министра экономического развития Степана Кубива, вице-премьера Геннадия Зубко, министра иностранных дел Павла Климкина, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра обороны Степана Полторака, министра культуры Евгения Нищука и др.

4 января известный иконописец и каллиграф иеромонах Лука привез в Стамбул текст-оригинал Томоса, каллиграфически оформленный на пергаменте по благословению игумена Ксенофонтского монастыря на Афоне, архимандрита Алексия.