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09:18 06.01.2019

Руководитель аппарата Пентагона ушел в отставку

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Руководитель аппарата Пентагона ушел в отставку

Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Свини объявил об уходе в отставку.

"После двух лет в Пентагоне я решил, что настало время вернуться в частный сектор. Для меня было честью служить в министерстве обороны", - написал он в кратком заявлении, опубликованном на сайте американского оборонного ведомства.

В конце декабря об отставке объявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, а с 1 января сменился и руководитель ведомства - во главе министерства в должности исполняющего обязанности встал Патрик Шанахан, который пришел на смену прежнему главе министерства Джеймсу Мэттису.

Теги: #сша #пентагон
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