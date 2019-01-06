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08:37 06.01.2019

Два британских спецназовца серьезно ранены террористами в Сирии

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Два британских спецназовца серьезно ранены террористами в Сирии

Проведенный террористами из группировки ИГ ракетный обстрел в Сирии стал причиной ранения двух британских бойцов сил специального назначения, сообщают в воскресенье лондонские СМИ.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в субботу утром в городе Дейр-эз-Зор. Мишенью обстрела стала база оппозиционных Сирийских демократических сил. Один из бойцов этого военизированного формирования погиб.

Раненные британцы, состояние которых - тяжелое, были эвакуированы по воздуху американскими сослуживцами.

Газета The Guardian отмечает, что инцидент произошёл на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что ИГ удалось уничтожить и потому смысла держать воинский контингент США в Сирии больше нет.

Британские военные в Сирии занимаются, в основном, подготовкой бойцов сирийской оппозиции.

Теги: #военные #сирия #британия
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