За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики 4 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, украинские военные не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"5 января российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями не зафиксировано… За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

Боевики совершили обстрелы опорных пунктов украинских войск из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе г.Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединский, Водяное на Мариупольском направлении.

"В ответ на провокации противника подразделения ООС применяли дежурные огневые средства", – подчеркнули в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 5 января, один боевик был уничтожен и один ранен.

В течение текущих суток боевики огонь не открывали.

В информации отмечено, что украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.