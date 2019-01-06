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04:39 06.01.2019

Макрон раскритиковал очередную акцию "желтых жилетов"

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Макрон раскритиковал очередную акцию "желтых жилетов"

Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике состоявшиеся в субботу акции протеста "желтых жилетов", в ходе которых произошли беспорядки в Париже и других городах.

"В очередной раз наша Республика, ее стражи и символы подверглись жестокому нападению", - написал он в Twitter, пообещав, что виновные будут наказаны.

В субботу вечером в МВД Франции сообщили, что в акциях протеста в стране на сей раз приняли участие около 50 тыс. человек. Это заметно больше, чем во время предыдущей акции, пошедшей перед Новым годом, но значительно меньше более ранних демонстраций "желтых жилетов".

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Их цель - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

Теги: #президент #франция #демонстранты
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