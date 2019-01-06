Дороги Украины от снега оперативно чистят 469 единиц спецтехники и 701 спасатель

Из-за снегопада на дорогах Украины работают 469 единиц техники "Укравтодора" и 701 человек личного состава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 21.00 наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Винницкой, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и в Киеве. Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

Подчеркивается, что от "Укравтодора" привлечен 701 чел. и 469 ед. техники. В режиме дежурства находится 1 тыс. 621 чел. и 1 тыс. 203 ед. техники.

Вместе с тем в ГСЧС отметили, что на дорогах местами гололедица. Тяжелая инженерная техника ведомства находится в дежурном режиме, и состоянием на вечер субботы к расчистке дорог не привлекалась.

"В результате осложнения погодных условий без электроснабжения остаются 3 населенных пункта в Луганской области. К восстановительным работам привлечены бригады облэнерго", – добавили спасатели.

Отмечается, что для мониторинга оперативной обстановки и координации действий обеспечено круглосуточное дежурство оперативной группы ГСЧС.