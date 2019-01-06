Частичное снятие санкций США с КНДР могло бы ускорить денуклеаризацию - советник президента Южной Кореи

Решение США частично отменить санкции в отношении КНДР и решительные шаги Пхеньяна могли бы ускорить процесс денуклеаризации КНДР, заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Мун Чжон Ин.

"Прорыв, возможно, случится в том случае, если Север (КНДР - ИФ) предпринял бы смелые шаги, а США в то же время частично отменили санкции", - приводит его слова агентство "Рёнхап".

"Но не просто требовать того, чтобы кто-либо из них (США и КНДР - ИФ) первым пошел на уступки", - уточнил советник агентства.

Также он сообщил, что в руководстве КНДР отговаривают северокорейского лидера Ким Чен Ына от возможной поездки в Сеул. Советник подтвердил появившуюся ранее информацию, что из-за позиции своих соратников Ким Чен Ын ранее перенес визит в Сеул.

Договоренность об отказе Пхеньяна от ракетно-ядерной программы была достигнута между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом на саммите в Сингапуре в июне 2018 года. Пхеньян предпринял ряд шагов по реализации этих договоренностей с расчетом на смягчение санкций со стороны США, однако Вашингтон последовательно заявляет, что вопрос о санкциях может быть пересмотрен только по окончании процесса полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.