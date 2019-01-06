События

01:24 06.01.2019

Улицы Киева от снега чистили в усиленном режиме боле 300 единиц снегоуборочной техники и бригад коммунальщиков

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Улицы Киева от снега чистили в усиленном режиме боле 300 единиц снегоуборочной техники и бригад коммунальщиков

С утра субботы в Киеве работали 332 единицы снегоуборочной техники и бригад коммунальщиков по ручной уборке, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"Из-за ухудшения погодных условий предприятия КК "Киевавтодор" работают в усиленном режиме. Работы продолжаются во всех районах столицы", – говорится в сообщении на сайте мэрии в субботу.

В информации подчеркивается, что коммунальщики работают в усиленном режиме.

В обед субботы, в связи с ухудшением погодных условий, количество снегоуборочной и вспомогательной техники на дорогах Киева увеличилось до 387 единиц.

"Работы продолжаются одновременно во всех районах города, крупногабаритная спецтехника задействована в уборке столичных дорог и мостов, малогабаритная техника работает на тротуарах, пешеходных зонах и остановках общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации", – говорится в сообщении.

Также коммунальщики отметили, что в случае усиления снегопада работы по очистке столичных дорог от снега будут проводиться колоннами спецтехники.

В КК "Киевавтодор" настойчиво попросили владельцев транспортных средств не оставлять свои автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Теги: #киев #снег #украина #коммунальщики
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