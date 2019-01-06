События

00:24 06.01.2019

В Мариуполе в жилой квартире прогремел взрыв

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В Мариуполе в жилой квартире прогремел взрыв

В жилой квартире в Мариуполе в субботу вечером прогремел взрыв, сообщила пресс-служба полиции в Донецкой области.

"В Мариуполе в жилой квартире прогремел взрыв", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

Правоохранители также отметили, что вызов в полицию поступил в 21:20.

На месте работает следственно-оперативная группа.

По данным местного издания 0629, в квартире на третьем этаже на просп.Строителей в Центральном районе Мариуполя взорвалась граната. По предварительной информации погибло два человека.

Теги: #мариуполь #взрыв #украина
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