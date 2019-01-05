События

23:17 05.01.2019

Уход США из Сирии не дает Дамаску право использовать химоружие - Болтон

2 мин читать
Уход США из Сирии не дает Дамаску право использовать химоружие - Болтон

Вывод американского контингента из Сирии не должен быть воспринят сирийским правительством как сигнал, что теперь оно может свободно применять химическое оружие, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"В то время как мы обдумываем, как будет проходить вывод (войск - ИФ) и при каких обстоятельствах, мы не хотим, чтобы режим Асада расценивал наши действия как ослабление нашего несогласия с использованием оружия массового уничтожения", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на борту самолета во время полета в Тель-Авив.

"Нет абсолютно никаких изменений в позиции США против использования химического оружия сирийским режимом, и нет абсолютно никаких изменений в том, что на любое использование химического оружия будет дан очень сильный ответ, так, как мы уже делали дважды раньше", - отметил советник.

Он добавил, что Дамаску не следует питать "иллюзий" на этот счет.

В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.

4 апреля 2017 года, в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске эти обвинения отвергают.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе Шайрат.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

Теги: #сша #химоружие #болтон #сирия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МИД России сообщило о задержание на территории США гражданина РФ Макаренко

Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в боулинг-клубе в пригороде Лос-Анджелеса

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, много пострадавших – полиция

Задержанный в России за шпионаж американский гражданин был осужден в США за попытку хищения $10 тыс. – газета

Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение ради строительства стены на границе с Мексикой

Украина ожидает от США и НАТО помощи в усилении оборонных возможностей – Чалый

Трамп назвал ввод советских войск в Афганистан причиной распада СССР

Трамп: вывод войск из Сирии - растянутый во времени процесс

Посольство Украины в США призвало CNN лучше проверять факты из-за приписывания Симферополя к РФ в новогодней фотоподборке

Трамп ждет встречи с Ким Чен Ыном

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко в Стамбуле вручил государственные награды

На КПВВ "Станица Луганская" и "Майорское" в очереди в субботу умерли два пожилых человека

"Желтые жилеты" вновь выходят на акции протеста во Франции

Подозреваемый в убийстве студенток из Турции, учившихся в харьковском вузе, задержан в Стамбуле

Парубий надеется на скорейший визит Вселенского патриарха Варфоломея в Киев

На Донбассе в субботу боевики три раза нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали

Члены украинской делегации посетили в Стамбуле могилу представителя правительства УНР в эмиграции Мурского

Боевики систематически препятствуют деятельности СММ ОБСЕ, не пуская на подконтрольные НВФ территории

Полицейские и спасатели в преддверии Рождества проверили более 8 тыс. культовых сооружений в Украине

Назначать епископов и учреждать приходы за пределами Украины ПЦУ не может – текст Томоса, обнародованный послом в Турции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА