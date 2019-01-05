Порошенко в Стамбуле вручил государственные награды

Президент Украины Петр Порошенко во время официального приема по случаю подписания Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины Вселенским Патриархом Варфоломеем вручил священнослужителям государственные награды, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент вручил награды за выдающуюся деятельность, направленную на укрепление авторитета православия в мире, утверждение идеалов духовности и милосердия, весомый личный вклад в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины", – говорится в сообщении пресс-службы, обнародованной в субботу вечером.

Орденом князя Ярослава Мудрого IV степени были награждены митрополит Бурский, ипертим и экзарх Вифинии Елпидофорос и митрополит Галльский Эммануил.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждены архиепископ Памфильський и Западной епархии Украинской православной церкви в США, экзарх Вселенского патриарха в Украине Даниил и епископ Эдмонтонского и Западной епархии Украинской православной церкви Канады, экзарх Вселенского патриарха в Украине Илларион.

Президент также вручил орден "За заслуги" III степени митрополиту Адрианополиса, директору представительства Вселенского патриархата в Афинах Амфилохию, патриаршему диакону, заместителю Главного секретаря Святого и Священного синода Константинопольской православной церкви Вселенского патриархата Грегориосу и митрополиту Пергамскому Иоанну.

Вместе с тем, П.Порошенко поблагодарил архиереев, которые молятся за украинскую церковь и Митрополита Епифания "за чрезвычайное важное решение объединить и вести вперед украинскую церковь и верующих".

"В украинских храмах и Церкви должны молиться за Украину, за украинский народ и нашу Мать-Церковь. Рождение автокефальной православной церкви стало общим праздником для всех украинский, для кого является ценностью свобода Украины и ее государственная самостоятельность", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, П.Порошенко в субботу в Стамбуле вручил орден "За заслуги" I степени Вселенскому патриарху, архиепископу Константинополя – Нового Рима Варфоломею за "выдающийся личный вклад Его Всесвятости в построение автокефальной поместной Православной церкви Украины, укрепление авторитета православья в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионного согласия".

В свою очередь Вселенский патриарх вручил главе Украинского государства памятную медаль – крест Панагия Паммакаристос.