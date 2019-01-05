События

21:53 05.01.2019

Порошенко в Стамбуле вручил государственные награды

2 мин читать
Порошенко в Стамбуле вручил государственные награды

Президент Украины Петр Порошенко во время официального приема по случаю подписания Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины Вселенским Патриархом Варфоломеем вручил священнослужителям государственные награды, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент вручил награды за выдающуюся деятельность, направленную на укрепление авторитета православия в мире, утверждение идеалов духовности и милосердия, весомый личный вклад в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины", – говорится в сообщении пресс-службы, обнародованной в субботу вечером.

Орденом князя Ярослава Мудрого IV степени были награждены митрополит Бурский, ипертим и экзарх Вифинии Елпидофорос и митрополит Галльский Эммануил.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждены архиепископ Памфильський и Западной епархии Украинской православной церкви в США, экзарх Вселенского патриарха в Украине Даниил и епископ Эдмонтонского и Западной епархии Украинской православной церкви Канады, экзарх Вселенского патриарха в Украине Илларион.

Президент также вручил орден "За заслуги" III степени митрополиту Адрианополиса, директору представительства Вселенского патриархата в Афинах Амфилохию, патриаршему диакону, заместителю Главного секретаря Святого и Священного синода Константинопольской православной церкви Вселенского патриархата Грегориосу и митрополиту Пергамскому Иоанну.

Вместе с тем, П.Порошенко поблагодарил архиереев, которые молятся за украинскую церковь и Митрополита Епифания "за чрезвычайное важное решение объединить и вести вперед украинскую церковь и верующих".

"В украинских храмах и Церкви должны молиться за Украину, за украинский народ и нашу Мать-Церковь. Рождение автокефальной православной церкви стало общим праздником для всех украинский, для кого является ценностью свобода Украины и ее государственная самостоятельность", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, П.Порошенко в субботу в Стамбуле вручил орден "За заслуги" I степени Вселенскому патриарху, архиепископу Константинополя – Нового Рима Варфоломею за "выдающийся личный вклад Его Всесвятости в построение автокефальной поместной Православной церкви Украины, укрепление авторитета православья в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионного согласия".

В свою очередь Вселенский патриарх вручил главе Украинского государства памятную медаль – крест Панагия Паммакаристос.

Теги: #священники #порошенко #украина #награды
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На КПВВ "Станица Луганская" и "Майорское" в очереди в субботу умерли два пожилых человека

Подозреваемый в убийстве студенток из Турции, учившихся в харьковском вузе, задержан в Стамбуле

На Донбассе в субботу боевики три раза нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали

Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден "За заслуги" I степени

Порошенко: Молюсь, чтобы ПЦУ продолжала объединять Украину любовью и молитвой

Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить Украину

Порошенко: едем к Вселенскому патриарху Варфоломею с искренней благодарностью за историческое решение о предоставлении Томоса

В ряде областей Украины обесточенными остаются 13 населенных пунктов – ГСЧС

5-6 января президент Украины осуществит двухдневный рабочий визит в Турцию

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

"Желтые жилеты" вновь выходят на акции протеста во Франции

Парубий надеется на скорейший визит Вселенского патриарха Варфоломея в Киев

Члены украинской делегации посетили в Стамбуле могилу представителя правительства УНР в эмиграции Мурского

Боевики систематически препятствуют деятельности СММ ОБСЕ, не пуская на подконтрольные НВФ территории

Полицейские и спасатели в преддверии Рождества проверили более 8 тыс. культовых сооружений в Украине

МИД России сообщило о задержание на территории США гражданина РФ Макаренко

Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в боулинг-клубе в пригороде Лос-Анджелеса

Назначать епископов и учреждать приходы за пределами Украины ПЦУ не может – текст Томоса, обнародованный послом в Турции

Запорожские предприятия "Метинвеста" подарили новогоднюю сказку 7200 малышам

К ПЦУ уже присоединились более 40 приходов Московского патриархата – Парубий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА