События

18:15 05.01.2019

На Донбассе в субботу боевики три раза нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали

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На Донбассе в субботу боевики три раза нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали

На Донбассе с начала субботы по состоянию на 18:00 боевики три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"В течение этих суток в период с 00:00 до 18:00 российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано", - сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединский на Мариупольском направлении.

"Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал", – сказано в сводке.

Отмечается, что украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - сказано в сводке.

Теги: #оос #украина #донбасс #обстановка
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