События

17:55 05.01.2019

Члены украинской делегации посетили в Стамбуле могилу представителя правительства УНР в эмиграции Мурского

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Члены украинской делегации в субботу посетили в Стамбуле могилу украинского общественного деятеля, представителя правительства УНР в эмиграции Владимира Мурского, сообщил первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"В рамках визита Петра Порошенко в Турцию вместе с коллегами и украинской общиной почтили память Владимира Мурского - выдающегося украинского писателя, педагога, общественного деятеля, представителя эмигрантского украинского правительства в Турции", - написал С.Кубив на своей странице в Фейсбуке.

Он выложил фотографии, на которых вместе с ним также министр иностранных делу Украины Павел Климкин и министр культуры Евгений Нищук.

Теги: #турция #делегация
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