События

16:54 05.01.2019

Полицейские и спасатели в преддверии Рождества проверили более 8 тыс. культовых сооружений в Украине

1 мин читать
Полицейские и спасатели в преддверии Рождества проверили более 8 тыс. культовых сооружений в Украине

Специалисты накануне Рождества проверили более 8 тыс. культовых сооружений в Украине относительно уровня соблюдения пожарной безопасности и на наличие взрывоопасных предметов, работа в этом направлении продолжается, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Полицейские и спасатели уже обследовали более восьми тысяч культовых сооружений на наличие взрывоопасных предметов и проверили уровень соблюдения пожарной безопасности. Работа продолжается", - цитирует С.Ярового департамент коммуникации МВД Украины в субботу.

По его словам, основной задачей правоохранителей остаются превентивные меры по недопущению правонарушений и предотвращению провокаций, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций.

С.Яровой сообщил, что публичную безопасность возле храмов будут обеспечивать более 17 тыс. сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии. Еще около 7 тыс. правоохранителей будут привлечены к охране общественного порядка на улицах городов, будут патрулировать населенные пункты и автодороги. Кроме того, на усиленный вариант несения службы переведены 7 тыс. спасателей Госслужбы Украины по ЧС.

"Организована работа ситуационных центров во всех регионах, которые в круглосуточном режиме отслеживают оперативную ситуацию", - добавил первый замглавы МВД.

Планируется, что богослужения по случаю Рождества Христова пройдут во всех областях Украины в более чем 14 тыс. культовых сооружений, участие в них прогнозируемо примут около 4,6 млн граждан.

Как ожидается, самые многочисленные религиозные службы состоятся во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областях.

Теги: #проверки #церковь #мвд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Назначать епископов и учреждать приходы за пределами Украины ПЦУ не может – текст Томоса, обнародованный послом в Турции

Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден "За заслуги" I степени

К ПЦУ уже присоединились более 40 приходов Московского патриархата – Парубий

Ющенко о подписании Томоса: мы перевернули одну из страниц нашей внутренней национальной интеграции

Вселенский патриарх заверяет в постоянной поддержке новосозданной Православной церкви Украины

Порошенко: Молюсь, чтобы ПЦУ продолжала объединять Украину любовью и молитвой

Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить Украину

Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины

Правоохранители готовы обеспечить безопасность украинцев на Рождество, в праздновании ожидается участие около 4,6 млн граждан – Нацполиция

В Стамбуле проходит молебен в преддверии подписания Томоса об автокефалии ПЦУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Члены украинской делегации посетили в Стамбуле могилу представителя правительства УНР в эмиграции Мурского

Боевики систематически препятствуют деятельности СММ ОБСЕ, не пуская на подконтрольные НВФ территории

МИД России сообщило о задержание на территории США гражданина РФ Макаренко

Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в боулинг-клубе в пригороде Лос-Анджелеса

Запорожские предприятия "Метинвеста" подарили новогоднюю сказку 7200 малышам

Боевики с полуночи в субботу обстреляли позиции украинских войск вблизи Павлополя на Донецком направлении - Минобороны

В Украине похолодает к Рождеству

Гражданин Турции подозревается в убийстве двух своих землячек, учившихся в харьковском вузе

НВФ продолжают нарушать Минские соглашения по отводу тяжелого вооружения, подвергая опасности население

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, много пострадавших – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА