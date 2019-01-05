Полицейские и спасатели в преддверии Рождества проверили более 8 тыс. культовых сооружений в Украине

Специалисты накануне Рождества проверили более 8 тыс. культовых сооружений в Украине относительно уровня соблюдения пожарной безопасности и на наличие взрывоопасных предметов, работа в этом направлении продолжается, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Полицейские и спасатели уже обследовали более восьми тысяч культовых сооружений на наличие взрывоопасных предметов и проверили уровень соблюдения пожарной безопасности. Работа продолжается", - цитирует С.Ярового департамент коммуникации МВД Украины в субботу.

По его словам, основной задачей правоохранителей остаются превентивные меры по недопущению правонарушений и предотвращению провокаций, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций.

С.Яровой сообщил, что публичную безопасность возле храмов будут обеспечивать более 17 тыс. сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии. Еще около 7 тыс. правоохранителей будут привлечены к охране общественного порядка на улицах городов, будут патрулировать населенные пункты и автодороги. Кроме того, на усиленный вариант несения службы переведены 7 тыс. спасателей Госслужбы Украины по ЧС.

"Организована работа ситуационных центров во всех регионах, которые в круглосуточном режиме отслеживают оперативную ситуацию", - добавил первый замглавы МВД.

Планируется, что богослужения по случаю Рождества Христова пройдут во всех областях Украины в более чем 14 тыс. культовых сооружений, участие в них прогнозируемо примут около 4,6 млн граждан.

Как ожидается, самые многочисленные религиозные службы состоятся во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областях.