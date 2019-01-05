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16:11 05.01.2019

МИД России сообщило о задержание на территории США гражданина РФ Макаренко

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МИД РФ потребовал от Вашингтона разъяснения причин ареста гражданина России Дмитрия Макаренко, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

"Подтверждаем сообщения СМИ об аресте российского гражданина на Северных Марианских островах (США). Наш соотечественник Дмитрий Викторович Макаренко, 1979 г.р., прибыл на о. Сайпан 29 декабря вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями. Он был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту сразу после прилёта", - отметили на Смоленской площади.

Там подчеркнули, что "посольство РФ в США продолжает добиваться консульского доступа к Д.Макаренко, который в соответствии с упомянутой Конвенцией должен был быть предоставлен нам до 2 января".

При этом посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся с ним не от американских правоохранительных органов, а от близких Д.Макаренко.

"Власти США - в нарушение двусторонней Консульской конвенции - не уведомили о факте задержания нашего гражданина в надлежащий трёхдневный срок", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, Д.Макаренко этапирован с Северных Марианских островов во Флориду.

Теги: #сша #гражданин_рф #арест
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