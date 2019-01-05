События

16:09 05.01.2019

Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в боулинг-клубе в пригороде Лос-Анджелеса

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Не менее трех человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в боулинг-клубе американского города Торранс вблизи Лос-Анджелеса, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Еще четыре человека получили ранения.

О чрезвычайном происшествии в боулинг-клубе сообщила ранее полиция Торранса. В полиции также призвали жителей держаться подальше от района инцидента.

Торранс расположен примерно в 30 км к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса.

Теги: #сша #теракт #жертвы #лос_анджелес
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