Назначать епископов и учреждать приходы за пределами Украины ПЦУ не может – текст Томоса, обнародованный послом в Турции

Патриарший и синодальный Томос предоставления автокефального церковного устройства Православной церкви Украины (ПЦУ) предусматривает, что кафедра автокефальной ПЦУ будет находиться в городе Киев, Церковь не может ставить епископов и основывать приходы за пределами страны.

"Этим подписанным патриаршим и синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную, в пределах территории Украины, автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные церкви признавать ее как сестру …, как таковую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или основывать приходы за пределами государства", - говорится в переводе на украинский язык текста Томоса, который обнародовал в своем аккаунте в Твиттере посол Украины в Турции Андрей Сибига.

В документе также указано, что уже существующие приходы ПЦУ отныне подчиняются Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в диаспоре, поскольку "юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского государства".

ПЦУ получает привилегии и все суверенные права, принадлежащие автокефальной церковной власти. То, что касается внутреннего церковного управления, рассматривается, судится и определяется исключительно митрополитом Киевским и всея Украины и Священным Синодом.

"Автокефальная Церковь Украины признает главой Святейший Апостольский и Патриарший Вселенский Престол… Митрополит Киевский и всея Украины, как и архиереи Святейшей Церкви Украины, избираются отныне в соответствии с положениями божественных и священных канонов и согласно с соответствующими положениями ее Устава, которые должны во всем обязательно соответствовать положениям этого патриаршего и синодального Томоса", - указано в документе.

Томос также предусматривает, что для решения "значительных вопросов церковного, догматичного или канонического характера" митрополиту Киевскому и всея Украины следует от имени Священного Синода ПЦУ обращаться к Вселенскому Престолу.

"Наша Святая Христова Великая Церковь благословляет и провозглашает Православную церковь Украины автокефальной", - подчеркивается в документе.

Как сообщалось, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал Томос об автокефалии ПЦУ.

Советник президента Украины Ростислав Павленко, находящийся в Стамбуле, сообщил, что вскоре будет официальный перевод Томоса на украинский язык. "Томос был зачитан на греческом языке с амвона. Официальный перевод – очень скоро… Завтра – вручение", - написал Р.Павленко на своей странице в соцсети Фейсбук.