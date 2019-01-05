Запорожские предприятия "Метинвеста" подарили новогоднюю сказку 7200 малышам

"Запорожсталь", "Запорожогнеупор", "Запорожкокс" и Запорожский литейно-механический завод к новогодним праздникам подготовили подарки для детей сотрудников и воспитанников подшефных детских учреждений - всего 7200 детей получили новогодние подарки.

Как сообщается в пресс-релизе "Запорожстали" в субботу, малыши сотрудников компании в Запорожском регионе получат более 6200 сладких подарков и посетят костюмированные тематические представления, подготовленные творческими коллективами ДК металлургов.

При этом отмечается, что металлурги традиционно поздравили и воспитанников детских подшефных учреждений, которые нуждаются в особом внимании и заботе. Воспитанники специализированного дома ребенка "Солнышко", центра социально-психологической реабилитации детей, школ-интернатов "Світанок" и "Оберіг", а также дети социальных категорий Заводского района получили сладкие подарки от металлургов.

"Запорожкокс", "Запорожогнеупор" и Запорожский литейно-механический завод входят в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест".