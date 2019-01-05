События

15:01 05.01.2019

Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден "За заслуги" I степени

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Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени Вселенского патриарха, архиепископа Константинополя – Нового Рима Варфоломея, сообщила пресс-служба главы государства.

П.Порошенко вручил награду в субботу в Стамбуле за "выдающийся личный вклад Его Всесвятости в построение автокефальной поместной Православной церкви Украины, укрепление авторитета православья в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионного согласия".

В свою очередь Вселенский патриарх вручил главе Украинского государства памятную медаль – крест Панагия Паммакаристос.

Теги: #орден #порошенко #церковь #варфоломей
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