К ПЦУ уже присоединились более 40 приходов Московского патриархата – Парубий

В Православную церковь Украины (ПЦУ) перешли более 40 приходов Московского патриархата, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Они продемонстрировали высокую культуру наших граждан, верующих", - цитирует А.Парубия пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Спикер парламента убежден, что Москва будет пытаться спровоцировать конфликты. "И поэтому должен быть общий настрой всего общества и власть – не допустить каких-либо провокаций, которые могут быть только в интересах Кремля", - сказал он.

А.Парубий в составе украинской делегации 5-6 января находится в Стамбуле, где в субботу прошла церемония подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем в резидентции Константинопольского патриархата.