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14:09 05.01.2019

Ющенко о подписании Томоса: мы перевернули одну из страниц нашей внутренней национальной интеграции

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Ющенко о подписании Томоса: мы перевернули одну из страниц нашей внутренней национальной интеграции

Третий президент Украины Виктор Ющенко назвал конструктивной опорой общества создание единой украинской поместной церкви.

"Мы говорим о том, что единая украинская поместная церковь, единение нации сакральное – мы все хорошо понимаем, что это является главной конструктивной опорой общества. Это единство, к которому мы стремились всегда, но нам его не давали осуществить", - сказал он из Стамбула после церемонии подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) в эфире телеканала Прямой.

Говоря о подписании Томоса, В.Ющенко отметил: "Сегодня мы перевернули одну из страниц нашей внутренней национальной интеграции".

Третий президент Украины считает, что с созданием единой украинской православной церкви заложен второй после независимости мощный камень "в теме нашего единства и национального взаимопонимания".

Теги: #церковь #ющенко #томос
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