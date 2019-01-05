События

14:08 05.01.2019

Вселенский патриарх заверяет в постоянной поддержке новосозданной Православной церкви Украины

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Вселенский патриарх заверяет в постоянной поддержке новосозданной Православной церкви Украины

Вселенский патриарх Варфоломей заверяет, что Константинопольская церковь всегда будет на стороне новосозданной Православной церкви Украины.

"Сегодня с божьей помощью мы восстанавливаем в церковном единстве миллионы верующих земли вашей, которые вдруг и не по своей воле и причине оказались вне каноничности и единства… Константинопольская церковь вернула их не как мачеха, а как родная мать", - сказал он в субботу в Стамбуле после церемонии подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Патриарх отметил, что у Константинопольской церкви длинный путь и на этой дороге она никогда не показывала себя мачехой по отношению к кому-либо и всегда щедро отдавала всё до последнего.

По словам Вселенского патриарха, Константинопольская церковь всегда будет поддерживать Украину. "Константинопольская церковь всегда будет стоять на вашей стороне … молясь и работая для вашего добра", - сказал он.

Патриарх Варфоломей выразил надежду, что новосозданная Православная церковь Украины будет устойчивой.

По словам предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания, путь к подписанию Томоса был сложным. "Сложная была дорога к сегодняшнему благословенному дню. Но именно таким сложным и скорбным был путь правды", - отметил он.

Митрополит Епифаний подчеркнул, что с трепетом ждет завтрашнего дня, "когда Вами (патриархом Варфоломеем - ИФ) будет вручен подписанный сегодня патриарший и синодальный Томос", после чего будет отправлена Божественная литургия.

Теги: #пцу #церковь #варфоломей #томос
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