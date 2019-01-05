События

13:20 05.01.2019

Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить Украину

1 мин читать
Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить Украину

Президент Украины Петр Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить с визитом Украину.

"Хочу заявить: мы ждем Вас в Украине и ждем с нетерпением", - сказал П.Порошенко в субботу в Стамбуле после церемонии подписания патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

"Слава Богу! Без Божьей воли невозможно было бы это событие – подписание Томоса для Украины. Благодарю его Всесвятость Варфоломея за веру, любовь к Украине и нашему народу, мужество начать процесс предоставления автокефалии Православной церкви Украины, завершение которого мы празднуем в эти дни", - сказал президент Украины.

Теги: #порошенко #церковь #варфоломей #томос #пцу
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины

Правоохранители готовы обеспечить безопасность украинцев на Рождество, в праздновании ожидается участие около 4,6 млн граждан – Нацполиция

В Стамбуле проходит молебен в преддверии подписания Томоса об автокефалии ПЦУ

Экзарх Вселенского патриарха епископ Илларион возглавит богослужение в Андреевской церкви 7 января

Порошенко: едем к Вселенскому патриарху Варфоломею с искренней благодарностью за историческое решение о предоставлении Томоса

Вселенский патриарх подпишет и вручит Томос об автокефалии ПЦУ ее предстоятелю митрополиту Епифанию

Предстоятель ПЦУ 7 января совершит литургию в Софийском соборе, Томос выставят для всеобщего обозрения

Вселенский патриарх Варфоломей призвал глав Церквей признать Православную церковь Украины

Порошенко получил еще 549 млн грн дивидендов от переданного в управление бизнеса

Порошенко, Парубий и митрополит Епифаний 5-6 января посетят Турцию и примут участие в церемонии подписания Томоса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине похолодает к Рождеству

Гражданин Турции подозревается в убийстве двух своих землячек, учившихся в харьковском вузе

НВФ продолжают нарушать Минские соглашения по отводу тяжелого вооружения, подвергая опасности население

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, много пострадавших – полиция

Освобожденные из пиратского плена в Нигерии двое украинских моряков прибудут на родину в субботу - МИД

Консул проверяет факт наличия украинцев среди захваченных моряков в Бенине - МИД

В ряде областей Украины обесточенными остаются 13 населенных пунктов – ГСЧС

5-6 января президент Украины осуществит двухдневный рабочий визит в Турцию

Задержанный в России за шпионаж американский гражданин был осужден в США за попытку хищения $10 тыс. – газета

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА