Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить Украину

Президент Украины Петр Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить с визитом Украину.

"Хочу заявить: мы ждем Вас в Украине и ждем с нетерпением", - сказал П.Порошенко в субботу в Стамбуле после церемонии подписания патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

"Слава Богу! Без Божьей воли невозможно было бы это событие – подписание Томоса для Украины. Благодарю его Всесвятость Варфоломея за веру, любовь к Украине и нашему народу, мужество начать процесс предоставления автокефалии Православной церкви Украины, завершение которого мы празднуем в эти дни", - сказал президент Украины.