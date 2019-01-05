В Украине похолодает к Рождеству

В ближайшие сутки, 6 января, погоду большей части территории Украины будет определять морозный и влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков, днем на большей части страны небольшой, в восточных областях умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°, в восточной части до 12° мороза, днем 2-7° мороза, на крайнем юге страны около 0°; в Карпатах в течение суток 8-13° мороза.

В Киеве ночью 6 января умеренный, днем небольшой снег, на дорогах гололедица; температура ночью 5-7°, днем 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 января самая высокая температура днем была +9,8 в 1988 году, самая низкая ночью -30,8 в 1935 году.

7 января ожидается холодная погода без существенных осадков, лишь в Карпатах, восточных и местами южных области небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, в западных и южных областях 5-10° мороза; днем 6-11°, на западе и юге 3-8° мороза.

В Крыму небольшой снег, температура ночью 2-7°, днем 0-5° мороза.

В Киеве 7 января холодная погода без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 7-9° мороза.