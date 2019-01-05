Правоохранители готовы обеспечить безопасность украинцев на Рождество, в праздновании ожидается участие около 4,6 млн граждан – Нацполиция

Полиция готова обеспечить безопасность украинцев во время празднования Рождества 6-7 января, как ожидается, богослужения пройдут в более чем 14 тыс. культовых сооружений с участием около 4,6 млн граждан.

"Силы и средства Национальной полиции готовы к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Просьба к каждому полицейскому - не только ответственно отнестись к несению службы в этот период, а оказывать всяческую помощь людям. Наша цель - чтобы все наши граждане провели религиозные праздники в полной безопасности", - сказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на рабочем совещании с руководителями соответствующих подразделений в субботу, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

По его словам, особое внимание полицейских направлено на обеспечение безопасности граждан в ночь на 7 января. Планируется, что богослужения по случаю Рождества Христова пройдут во всех областях Украины в более чем 14 тыс. культовых сооружений, участие в них прогнозируемо примут около 4,6 млн граждан.

Как ожидается, самые многочисленные религиозные службы состоятся во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областях. Публичную безопасность и порядок во время богослужений на территории всей страны будут обеспечивать более 17 тыс. правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в рождественскую ночь дополнительно на автодорогах и улицах населенных пунктов правопорядок будут обеспечивать около 6 тыс. полицейских и нацгвардийцев. А подразделения кинологической службы переведены на круглосуточный режим работы.

Накануне Рождества культовые сооружения, где пройдут богослужения, проверяют полицейские-взрывотехники.

В Харьковской области обеспечивать охрану порядка на Рождество будет полиция и Нацгвардия.

"Для охраны порядка будут задействованы около 1860 правоохранителей - 1760 полицейских, в том числе наряды патрульной полиции, и 100 военнослужащих Нацгвардии... С целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время проведения религиозных массовых мероприятий создано необходимое количество следственно-оперативных групп и оперативный резерв. Личный состав полиции нацелен на внимательное обследование мест проведения мероприятий с целью обнаружения подозрительных предметов", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Богослужения по случаю Рождества пройдут 6 и 7 января в 277 православных храмах Харьковской области. Ожидается, что их посетят порядка 120 тыс. человек.