События

11:44 05.01.2019

В Стамбуле проходит молебен в преддверии подписания Томоса об автокефалии ПЦУ

2 мин читать

В патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле проходит молебен перед началом церемонии подписания Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Предусматривается, что Вселенский патриарх Варфоломей подпишет Томос в субботу после полудня.

Как ожидается, после церемонии подписания Вселенский патриарх Варфоломей, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и президент Украины Петр Порошенко выступят с заявлениями.

В этот же день планируются встречи П.Порошенко и митрополита Епифания с Вселенским патриархом Варфоломеем в узком и широком кругу.

В молебне участвуют предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, митрополит Александр (Драбинко), а также украинская делегация в составе президента Петра Порошенко с супругой Мариной, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, первого вице-премьера – министра экономического развития Степана Кубива, вице-премьера Геннадия Зубко, министра иностранных дел Павла Климкина, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра обороны Степана Полторака и др.

Митрополит Александр (Драбинко) со ссылкой на сайт Бигорского монастыря в Македонии сообщил на своей странице в Фейсбуке, что 4 января известный иконописец и каллиграф иеромонах Лука привез в Константинополь текст-оригинал Томоса.

"4 января 2019 года иеромонах Лука, известный на весь мир иконописец и каллиграф, привез в Константинополь текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Текст каллиграфически оформлен на пергаменте по благословению игумена Ксенофонтского монастыря на Афоне, архимандрита Алексия", - написал митрополит Александр.

По его словам, именно этот Томос будет вручен предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию 6 января после Божественной литургии в Константинополе.

Теги: #молебен #церковь #турция #томос
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Экзарх Вселенского патриарха епископ Илларион возглавит богослужение в Андреевской церкви 7 января

Порошенко: едем к Вселенскому патриарху Варфоломею с искренней благодарностью за историческое решение о предоставлении Томоса

5-6 января президент Украины осуществит двухдневный рабочий визит в Турцию

Вселенский патриарх подпишет и вручит Томос об автокефалии ПЦУ ее предстоятелю митрополиту Епифанию

Предстоятель ПЦУ 7 января совершит литургию в Софийском соборе, Томос выставят для всеобщего обозрения

Вселенский патриарх Варфоломей призвал глав Церквей признать Православную церковь Украины

Порошенко, Парубий и митрополит Епифаний 5-6 января посетят Турцию и примут участие в церемонии подписания Томоса

УПЦ (МП) построила на территории Киево-Печерского заповедника 16 корпусов, что дает право Украине расторгнуть аренду – экс-директор заповедника Кролевец

Проверяющая святыни Киево-Печерской лавры комиссия Минкульта молчит, поскольку установила факты подмены мощей, предполагает нардеп Игорь Луценко

Митрополит Епифаний: через год мы получим единую сильную поместную ПЦУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, много пострадавших – полиция

Освобожденные из пиратского плена в Нигерии двое украинских моряков прибудут на родину в субботу - МИД

Консул проверяет факт наличия украинцев среди захваченных моряков в Бенине - МИД

В ряде областей Украины обесточенными остаются 13 населенных пунктов – ГСЧС

Задержанный в России за шпионаж американский гражданин был осужден в США за попытку хищения $10 тыс. – газета

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Заболеваемость гриппом пошла на спад – Минздрав

Полицейские выдворили из страны "криминального авторитета" по прозвищу Тимур

Руководителю службы автомобильных дорог Ивано-Франковской области сообщено о подозрении - Генпрокуратура

Пираты захватили нескольких моряков в Гвинейском заливе - отраслевой портал

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА