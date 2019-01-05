События

11:28 05.01.2019

Освобожденные из пиратского плена в Нигерии двое украинских моряков прибудут на родину в субботу - МИД

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Освобожденные из пиратского плена в Нигерии двое украинских моряков прибудут на родину в субботу - МИД

Двое украинцев, освобожденных накануне из плена пиратов в Нигерии, возвращаются в Украину в субботу, 5 января, сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Сегодня в Украину возвращаются два моряка, освобожденных из плена пиратов в Нигерии", - сообщил он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

В.Кирилич уточнил, что украинцы являются членами экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что из пиратского плена освобождены двое украинских моряков экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER.

"Начинаем 2019-й с хороших новостей: из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Они являются последними из 12 задержанных украинских моряков, которые содержались пиратами с прошлого года" – написал министр П. Климкин в своем аккаунте в Твиттере в пятницу вечером.

В ноябре 2018 года в территориальных водах Западной Африки были захвачены 2 торговых судна ARK TZE и ANUKET AMBER с 12 членами экипажа на борту.

Теги: #моряки #плен #пираты #мид
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