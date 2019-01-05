События

11:11 05.01.2019

Консул проверяет факт наличия украинцев среди захваченных моряков в Бенине - МИД

2 мин читать
Консул проверяет факт наличия украинцев среди захваченных моряков в Бенине - МИД

Украинский консул выясняет информацию относительно наличия украинцев среди захваченных в Бенине моряков грузового судна, сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Консул сейчас выясняет все обстоятельства по этому факту", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Ранее отраслевой портал "Портньюс" со ссылкой на данные Государственного морского спасательно-координационного центра (ГМСКЦ) Росморречфлота сообщил, что судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе.

По данным отраслевого агентства "Портньюс", на борт судна ворвались 7 - 9 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим оружием (3 единицы АК - 47) и холодным оружием (ножи, мачете). Пираты начали грабить экипаж. Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер - сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет. После нападения, по указанию судовладельца, судно последовало на рейд порта Лагос. На рейде порта Лагос на борт прибыл подменный старший помощник капитана для помощи в проводке судна в порт Котоноу (Бенин), куда планируется прибытие шести членов экипажа взамен похищенных.

Теги: #пленники #моряки #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Освобожденные из пиратского плена в Нигерии двое украинских моряков прибудут на родину в субботу - МИД

Из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков - Климкин

Бойцы Нацгвардии провели флешмоб в Запорожье в поддержку находящихся в плену РФ украинских моряков

МИД Украины просит воздержаться от поездок в Таиланд

Командующий ВМС ВСУ: Возвращение домой наших моряков из плена в РФ - главная задача

Семьи всех 24 военнопленных украинских моряков уже получили по 100 тыс. грн денежной помощи

Призыв Меркель освободить украинских моряков не может являться основанием для отступления от российского законодательства - Песков

Суд оставил под арестом 20 из 24-х моряков, с захваченных возле Керченского пролива кораблей ВМС Украины

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи

Крымский суд оставил под арестом пятерых украинцев с кораблей ВМС, захваченных в Черном море

ПОСЛЕДНЕЕ

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба, много пострадавших – полиция

В Стамбуле проходит молебен в преддверии подписания Томоса об автокефалии ПЦУ

Экзарх Вселенского патриарха епископ Илларион возглавит богослужение в Андреевской церкви 7 января

Порошенко: едем к Вселенскому патриарху Варфоломею с искренней благодарностью за историческое решение о предоставлении Томоса

В ряде областей Украины обесточенными остаются 13 населенных пунктов – ГСЧС

5-6 января президент Украины осуществит двухдневный рабочий визит в Турцию

Задержанный в России за шпионаж американский гражданин был осужден в США за попытку хищения $10 тыс. – газета

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Заболеваемость гриппом пошла на спад – Минздрав

Полицейские выдворили из страны "криминального авторитета" по прозвищу Тимур

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА