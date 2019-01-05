События

09:34 05.01.2019

Порошенко: едем к Вселенскому патриарху Варфоломею с искренней благодарностью за историческое решение о предоставлении Томоса

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Порошенко: едем к Вселенскому патриарху Варфоломею с искренней благодарностью за историческое решение о предоставлении Томоса

Президент Украины Петр Порошенко отправился в Стамбул, где 6 января предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию будет вручен Томос об автокефалии ПЦУ.

"Для меня большая честь вместе с новоизбранным предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием отбыть в Стамбул, где завтра произойдет долгожданное событие", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

П.Порошенко отметил, что отправляется к Вселенскому патриарху Варфоломею "со словами искренней благодарности от всего украинского народа за историческое решение о предоставлении Томоса автокефальной поместной Православной церкви Украины".

Президент Украины назвал предстоящее событие новой эрой в истории мирового православья.

"Молимся за мир и единение. Ведь в единстве сила нашего народа. Единство – это то, что обеспечит нам победу", - отметил П.Порошенко.

Теги: #порошенко #церковь #турция #варфоломей #томос
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