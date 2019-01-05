В ряде областей Украины обесточенными остаются 13 населенных пунктов – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточенными остаются 13 населенных пунктов в 3 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В результате осложнения погодных условий без электроснабжения остаются 13 населенных пунктов (Черниговская - 5, Запорожская - 4 и Луганская - 4)", - указано в сообщении на сайте ГСЧС в субботу утром.

Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.